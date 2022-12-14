Планируются модули и комплекты со скоростью до 6000 МТ/с.

TeamGroup анонсировала скорое начало продаж модулей и комплектов оперативной памяти T-Force Deltaα RGB DDR5, оптимизированных для работы с новыми процессорами AMD Ryzen 7000 и материнскими платами AMD 600 серии. Отмечается сотрудничество с AMD и ведущими производителями материнских плат для максимальной совместимости и возможности настройки памяти одним нажатием. Последнее возможно за счёт наличия на модулях профилей AMD EXPO.

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Компания запланировала в линейке модули DDR5 со скоростью работы 5200, 5600 и 6000 МТ/с. За рубежом начало продаж ожидается в январе следующего года. По информации TechPowerUp, одиночные модули DDR5-5600/6000 будут стоить от 79,99/84,99 долларов США (USD) соответственно, а парные комплекты — 159,99/169,99 USD.

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Модули оснащены радиаторами охлаждения в фирменном «геометрическом» дизайне и полосой RGB подсветки в верхней части, которая охватывает конструкцию по бокам, образуя угол 120°. В системе охлаждения применяются термопрокладки с высокой теплопроводностью, в том числе, для отвода тепла от контроллера питания, а подсветка совместима с программным обеспечением ASUS, GIGABYTE, MSI, ASROCK, BIOSTAR.