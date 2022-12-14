Intel выпустила новый графический драйвер для дискретных видеокарт Arc и ряда интегрированных решений. Как и обещалось, внедрение улучшений для старых графических API продолжается, новый бета-выпуск под номером 31.0.101.3975 может похвастаться до 4% более высокой производительностью в королевской битве PUBG: Battlegrounds в DirectX 11 при ультра графических настройках в разрешении 1440p.
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Новый выпуск также добавляет Intel Game On поддержку трёх игр и первой в списке является обновлённая версия нового поколения The Witcher 3: Wild Hunt, релиз которой состоялся сегодня. Далее по списку необычный шутер High On Life и бесплатная многопользовательская стратегия Conqueror’s Blade. Компания снова напоминает разработчикам о поддержке Microsoft DirectStorage 1.1, поддержка указана в списке изменений драйвера, включая декомпрессию игровых данных силами графического процессора.
Список известных проблем тоже присутствует и он довольно большой, стоит отметить, что в The Witcher 3: Wild Hunt на данный момент на видеокартах Intel Arc не будет работать Hairworks, а в Conqueror’s Blade, также упомянутом выше, есть проблемы во встроенном бенчмарке. При выходе из спящего режима может замедлиться работа системы до перезагрузки, возможны критические ошибки в Diablo II: Resurrected, Warhammer 40,000: Darktide, A Plague Tale: Requiem. В Call of Duty: Vanguard и Payday 2 могут быть проблемы с графикой, в некоторых версиях Adobe Premiere Pro недоступно ускорение силами GPU, есть некоторые проблемы в Blender, а также в программном обеспечении Arc Control — подробнее на странице релиза и в примечаниях к выпуску.
- Источник:
- Intel