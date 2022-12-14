Подсистема памяти получается довольно скромной.

Ganesh Ravikumar, Unsplash

Флагманские видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4080 выпущены на рынок, скоро ожидается RTX 4070 Ti и далее линейка должна постепенно распространиться на средний и бюджетный сегмент. Возможно, какие-то видеокарты среднего сегмента анонсируют уже на выставке CES 2023 в начале января, так известный в Twitter* инсайдер @kopite7kimi уже рассказал о возможных характеристиках стандартной RTX 4070, теперь информатор опубликовал предполагаемые характеристики модели классом ниже, RTX 4060 Ti, передаёт VideoCardz.

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Модель GeForce RTX 4060 Ti может стать первым представителем семейства Ada Lovelace без GDDR6X видеопамяти, но скорость чипов в последнее время ощутимо выросла и модели приписывают быстрые чипы GDDR6 18 Гбит/с. По информации инсайдера, общий объём памяти составит 8 ГБ, что может указывать на применение 128-битной шины. Рассматриваемый для видеокарты графический процессор под кодовым обозначением AD106-350 предложит 4352 CUDA-ядра и 32 МБ кэш-памяти 2-го уровня, а показатель энергопотребления видеокарты TGP будет находиться около отметки 220 Вт, при этом референсная плата всё также будет использовать для дополнительного питания 12+4-контактный разъём 12VHPWR.

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Инсайдер не уточнил ширину шины памяти, но если она действительно 128-битная, то пропускная способность подсистемы памяти GeForce RTX 4060 Ti оказывается слишком низкой, особенно на фоне недавно выпущенной GeForce RTX 3060 GDDR6X. Возможно, это компенсирует в 8 раз больший объём кэш-памяти L2 и новые технологии сжатия, но, пожалуй, остаётся надеяться, что в конечном итоге применят другую, более производительную конфигурацию подсистемы памяти — описанная выше конфигурация только одна из рассматриваемых и вполне может измениться ещё несколько раз, отмечает VideoCardz.

Источник: @kopite7kimi в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ