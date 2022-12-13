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В архитектуре Zen 5 могут переработать кэш, сделав L2 общим, а L3 на отдельном кристалле — инсайдер
Zen 5 ждать ещё очень долго, но инсайдеры уже берутся за хрустальный шар.
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Brian Jones, Unsplash

Осенью AMD представила первые потребительские процессоры на базе архитектуры Zen 4 и на данный момент сообщество ожидает расширения линейки новыми моделями. В 2024 году компания планирует представить Zen 5, несмотря на отдалённость, некоторые инсайдеры уже начинают приписывать следующей версии архитектуры интересные изменения. Так YouTube блогер RedGamingTech со ссылкой на ряд своих источников сообщает о возможных изменениях в структуре кэш-памяти будущих процессоров.

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Со слов инсайдера, рассматривается возможность объединения кэш-памяти 2-го уровня в единый общий массив для всего комплекса ядер CCX, при этом объём кэш-памяти 1-го и 2-го уровня на ядро продолжат увеличивать, а кэш 3-го уровня могут вынести в отдельный кристалл (чиплет).

Источник: RedGamingTech, YouTube

Можно предположить, что компания применит 3D компоновку для расположения кристалла с кэшем L3 над кристаллом с ядрами, но, как отмечает ресурс Deep In IT, это не стыкуется с планами AMD о выпуске 3D V-Cache процессоров Zen 5 — место на втором ярусе занято. Прогноз инсайдера хоть и интересный, но пока стоит относиться к нему скептически, до выхода процессоров Zen 5 ещё очень много времени. Общий массив L2 помог бы снизить задержку между ядрами, считают специалисты, и, вероятно, повысить унификацию производства.

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Также инсайдер ожидает, что за счёт существенной переработки архитектуры и оптимизаций производительность процессоров Zen 5 увеличится на 20…30%. Количество ядер, скорее всего, останется неизменным, хотя эксперименты по увеличению их количества якобы проводятся.

Источник:
Diit
RedGamingTech, YouTube
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#amd #процессоры #amd ryzen
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