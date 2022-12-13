Sapphire представила видеокарты Radeon RX 7900 XTX и XT в исполнениях Nitro+ Vapor-X и Pulse. Варианты Nitro+ Vapor-X не похожи на предшественников, видео хорошо показывает внешнее и внутреннее устройство модели. Она занимает более трёх слотов расширения, оснащается массивной воздушной системой охлаждения с тремя вентиляторами, в верхнюю и нижнюю часть гладкого кожуха встроены крупные полосы RGB подсветки, также подсвечен логотип Sapphire на задней металлической пластине. Набор эксклюзивных для видеокарт Nitro+ технологий и особенностей компания объединила под одним названием — Pantheon.
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В конструкции охлаждения присутствует мощная литая пластина из алюминиево-магниевого сплава с рёбрами для увеличения жёсткости и площади рассеивания тепла. Пластина накрывает компоненты 14-слойной печатной платы повышенной плотности, включая подсистему питания, в которой применяются 90-амперные МОП-транзисторы и полимерные алюминиевые конденсаторы.
Особое внимание привлекает испарительная камера Vapor-X для теплоотвода от графического процессора и памяти. Отмечается, что компоненты системы охлаждения сбалансированы и испарительная камера работает в тандеме с массивом из 7 композитных тепловых трубок для оптимального и быстрого распределения тепла по всему радиатору. Радиатор набран из алюминиевых пластин с необычным профилем, V-образный вырез и волнообразные края пластин призваны снизить гидравлическое сопротивление, шум и сконцентрировать поток воздуха в нужной части радиатора. Обновлённая конструкция вентиляторов Angular Velocity позволила на 44% увеличить статическое давление и на 19% воздушный поток, реализовано быстросъёмное одновинтовое крепление для простоты обслуживания.
На видеокарте присутствует 3-контактное подключение 5 В для синхронизации RGB подсветки, а также 4-контактный разъём для подключения корпусных вентиляторов — их скорость вращения можно настроить в зависимости от температуры GPU через программное обеспечение Sapphire TriXX. На видеокарте также присутствует трёх-позиционный переключатель BIOS, который позволяет выбрать одну из двух прошивок или перевести управление выбором BIOS на программное обеспечение. На торговой площадке JD.com сообщалось о прошивках со следующими показателями частот (игровая/форсированная) и энергопотребления:
- NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24GB (3×8-pin)
- 2270/2500 МГц
- 2510/2680 МГц (TBP до 420 Вт)
- NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20GB (3×8-pin)
- 2024/2395 МГц
- 2220/2560 МГц (TBP до 368 Вт)
Видеокарты серии Pulse — более доступный вариант. Применяется 14-слойная печатная плата, система охлаждения с тремя вентиляторами и новые композитные тепловые трубки, только последних уже меньше — 6 штук. Система охлаждения не такая массивная, вместо испарительной камеры присутствует крупная тепло-распределительная пластина.
Видеокарты Nitro+ Vapor-X и Pulse оснастили предохранителями в цепи дополнительного питания, а комплект поставки включает кронштейн, крепящийся к раме корпуса ПК в области заглушек для устройств PCI.
- PULSE AMD Radeon RX 7900 XTX (3×8-pin)
- 2330/2525 МГц (TBP до 370 Вт)
- PULSE AMD Radeon RX 7900 XT (2×8-pin)
- 2075/2450 МГц (TBP до 331 Вт)
Рекомендованные цены не уточняются, но новинки уже появились на торговых площадках. В Китае видеокарты присутствуют на JD.com. Предзаказ вариантов Nitro+ Vapor-X был доступен по цене 9999 CNY (~1440 USD) для XTX модели (по данным VideoCardz, РРЦ около 1099,99 USD), по цене 7999 CNY (~1152 USD) для XT. В случае серии PULSE предзаказ XTX можно было оформить за 7999 CNY (~1152 USD), модели XT — за 7399 CNY (~1065 USD). Цены несколько раз менялись, так что, вероятно, не окончательные.
- Источник:
- Sapphire Technology
- Sapphire Nation