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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Alphacool представила водоблоки для нестандартных видеокарт AMD Radeon RX 7900 от ASRock и Sapphire
Значительные конструктивные улучшения и хромирование вместо никелирования.
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Alphacool представила новые водоблоки Eisblock Aurora для ряда нестандартных видеокарт AMD Radeon RX 7900. В новых продуктах внесены значительные конструктивные улучшения, в первую очередь отмечаются изменения в покрытии медных деталей, осуществлён переход от никелирования к хромированию. Производитель отмечает, что это покрытие значительно устойчивее. Кроме того, хромированная поверхность ощутимо преображает водоблок, лучше распределяя свет от RGB подсветки.

Вариант водоблока для Sapphire Toxic, фронтальная и задняя часть с бэкплейтом.
Источник: Alphacool

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Новые водоблоки прошли долгий этап разработки и тестирования в сотрудничестве с партнёрами AMD по производству нестандартных видеокарт, для увеличения теплоотвода полностью переработана схема распределения потоков жидкости: входное отверстие с уплотнительным кольцом пластины Jetplate для распределения жидкости было переработано; толщина рёбер и расстояние между ними сведены к минимуму, до 0,4 мм; практически полностью переработано основание водоблока. Изменения конструкции позволили увеличить площадь теплообмена и снизить гидравлическое сопротивление.

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На данный момент представлен водоблок Eisblock Aurora для видеокарт AMD Radeon RX 7900XTX/XT в исполнении Taichi и Phantom от ASRock; и два водоблока для исполнений Nitro+ и Toxic от Sapphire. Стоимость предварительного заказа водоблоков в интернет магазине Alphacool составляет 159,98 евро.

Источник:
Alphacool
VideoCardz
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#видеокарты #водоблок #alphacool #жидкостное охлаждение
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