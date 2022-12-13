Обнаружены проблемы, препятствующие переносу расширений на новый API.

Mitchell Luo, Unsplash

Экспериментальный переход на новую версию API для браузерных расширений под названием Manifest V3 откладывается даже для предварительных выпусков веб-браузера Google Chrome, передаёт gHacks со ссылкой на сообщение специалиста Google Симеона Винсента (Simeon Vincent). Отказаться от Manifest V2 в предварительных сборках планировали в январе 2023 года, но были обнаружены новые проблемы, препятствующие переносу расширений, в связи с этим график перехода изменится и будет опубликован позже. Теперь разработчики ориентируются на март 2023 года для экспериментального отказа от Manifest V2.

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Одна из выявленных проблем в Manifest V3 связана с переходом от использования хранимых в памяти фоновых страниц (persistent background page) к «сервисным рабочим» (service workers), выяснилось, что последние неспособны использовать возможности API объектной модели документа DOM и имеют жёсткие ограничения времени работы, другая проблема и вовсе вызывает непредвиденное завершение работы сценариев service worker.

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На данный момент основной план Google заключается в поддержке Manifest V2 для расширений до января 2024 года, как минимум. Разработчики некоторых альтернативных браузеров на движке Chromium пока планируют сохранить Manifest V2, даже после внесения изменений в стабильные сборки движка, отмечает ресурс.