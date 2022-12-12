С низким FPS, но всё-таки можно.

Francesco Liotti, Unsplash

Королевская битва Fortnite «переехала» на движок Unreal Engine 5.1 и визуально преобразилась за счёт виртуализированной геометрии Nanite, глобального освещения Lumen, виртуальных карт теней (VSM) и других технологий нового движка. Чтобы всё это задействовать, потребуется более или менее современное «железо», так для Nanite разработчики Epic Games рекомендуют видеокарты AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce RTX 2080 и новее. Минимальные требования для включения Nanite довольно расплывчаты: видеокарта поколения AMD GCN или NVIDIA Maxwell. Также потребуется новейшая версия графического драйвера и операционной системы, Windows 11 или 10 с поддержкой DirectX 12 Agility SDK. После выхода четвёртой главы Fortnite Windows 7 и 8.1 больше не поддерживаются.

реклама

Однако новые технологии можно опробовать даже на современной встроенной графике, можно, но не нужно, отмечает блогер RandomGaminginHD в новом тесте на своём YouTube канале. Даже дискретная Intel Arc A750 не выдаёт комфортную частоту кадров в разрешении 1080p на максимальных настройках с трассировкой лучей — среднее количество кадров в секунду (к/с) около 38, редкие события 1% и 0,1% около 24 к/с и 18 к/с соответственно, настройки придётся снизить. Но можно играть даже на AMD Ryzen 7 5700G с интегрированной Vega 8, в режиме «производительность» при разрешении 1080p в среднем 98 к/с, но нас то интересует Nanite и другие новые технологии.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4080 MSI Gaming в продаже RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Так вот, включив масштабирование TRS (низкое качество, рендеринг 50%), Nanite, виртуальные карты теней среднего качества, высокие настройки Lumen и эпическую дистанцию прорисовки удалось получить в среднем около 32 к/с, остальные настройки были минимальными и, конечно же, никакой трассировки лучей. Просадки при этом были до 26 к/с и 9 к/с в редких и очень редких событиях, играть сложно, но испытать новые технологии стоит, даже на минимальных настройках графики видны некоторые изменения.