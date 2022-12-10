Исполнение Plus уже появилось на китайских торговых площадках.

GALAX представила видеокарты GeForce RTX 4090 в уникальном фирменном исполнении Hall of Fame (HOF). Это самая продвинутая видеокарта производителя, ориентированная на экстремальный разгон и установление рекордов, в частности, для этого была разработана улучшенная 14-слойная печатная плата с 32-фазной подсистемой питания (28+4) и двумя 12+4-контактными 12VHPWR разъёмами питания. Плату можно подробнее рассмотреть в недавнем видео на YouTube канале команды профессиональных оверклокеров TecLab (прим. не обращайте внимание на коробку от RTX 2080 Ti), также в видео появятся платы и других, предыдущих вариантов из серии HOF.

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GALAX представила видеокарту в двух исполнениях — это OC LAB и OC LAB Plus. Оба варианта оснащаются двойным BIOS с режимами S и P для изменения приоритета между тишиной и производительностью соответственно, переключатель располагается на видеокарте. В режиме S энергопотребление 550 Вт и форсированная частота 2520 МГц. В режиме P лимит энергопотребления расширен до 666 Вт, а форсированная частота до 2595 МГц в случае варианта OC LAB и до 2625 МГц в случае OC LAB Plus. Кроме того, на заднюю панель выведена кнопка с индикатором, которая активирует режим Hyper Boost для дополнительного разгона и перевода системы охлаждения в более производительный режим работы.

Дизайн видеокарты продолжает фирменный стиль линейки HOF — и печатная плата и кожух системы охлаждения выполнены в белом цвете, кожух можно украсить короной или установить большой ЖК-дисплей HOF Panel III, который используется для вывода различных изображений или рабочих параметров.

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На китайской торговой площадке JD.com модель OC LAB Plus уже появилась, можно взглянуть на упаковку и цену, неизвестно, окончательное ли это значение, но на момент написания видеокарта стоит 22999 китайских юаней. По текущему курсу это примерно 3305 долларов США или 206650 рублей.