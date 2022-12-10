Компания GIGABYTE анонсировала свои варианты видеокарт AMD Radeon RX 7900, всего производитель готовит пять видеокарт, включая две в стандартном исполнении AMD, их продажи планируется начать в официальный день запуска линейки — 13 декабря.
- AORUS Radeon RX 7900 XTX ELITE 24G
- Radeon RX 7900 XTX GAMING OC 24G
- Radeon RX 7900 XTX 24G
- Radeon RX 7900 XT GAMING OC 20G
- Radeon RX 7900 XT 20G
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Видеокарта Radeon RX 7900 XTX подготовлена в стандартном исполнении и в двух фирменных вариантах: AORUS ELITE и GAMING OC. Вариант премиум-класса AORUS ELITE отличается наличием воздушный системы охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами, большой испарительной камерой, массивом из десяти тепловых трубок и фирменным дизайном с различными эффектами кольцевой RGB подсветки вокруг вентиляторов, также подсвечены логотипы на задней пластине и боковой части.
Кроме этого, производитель акцентирует внимание на применении защитного покрытия для печатной платы, улучшенной подсистемы питания. Из анонсированных GIGABYTE на данный момент, это единственная RX 7900 XTX с тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. На видеокарту распространяется гарантия 4 года в случае регистрации продукта на сайте не позднее 30 дней со дня покупки.
Видеокарты Radeon RX 7900 XTX и XT в исполнении GAMING OC тоже оснащены трёх-вентиляторной системой охлаждения WINDFORCE с испарительной камерой, но дизайн кожуха уже другой, присутствует подсветка логотипа на боковой панели. Коннекторов питания два, как в референсном исполнении.
Производитель также отмечает, что видеокарты AORUS ELITE и GAMING OC используют компоненты повышенной надёжности, их конструкция усилена и в комплекте поставки присутствует дополнительный кронштейн.
- Источник:
- GIGABYTE