AORUS ELITE решение премиум класса с воздушным охлаждением.

Компания GIGABYTE анонсировала свои варианты видеокарт AMD Radeon RX 7900, всего производитель готовит пять видеокарт, включая две в стандартном исполнении AMD, их продажи планируется начать в официальный день запуска линейки — 13 декабря.

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Видеокарта Radeon RX 7900 XTX подготовлена в стандартном исполнении и в двух фирменных вариантах: AORUS ELITE и GAMING OC. Вариант премиум-класса AORUS ELITE отличается наличием воздушный системы охлаждения WINDFORCE с тремя вентиляторами, большой испарительной камерой, массивом из десяти тепловых трубок и фирменным дизайном с различными эффектами кольцевой RGB подсветки вокруг вентиляторов, также подсвечены логотипы на задней пластине и боковой части.

Частоты графического процессора

Кроме этого, производитель акцентирует внимание на применении защитного покрытия для печатной платы, улучшенной подсистемы питания. Из анонсированных GIGABYTE на данный момент, это единственная RX 7900 XTX с тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. На видеокарту распространяется гарантия 4 года в случае регистрации продукта на сайте не позднее 30 дней со дня покупки.

Видеокарты Radeon RX 7900 XTX и XT в исполнении GAMING OC тоже оснащены трёх-вентиляторной системой охлаждения WINDFORCE с испарительной камерой, но дизайн кожуха уже другой, присутствует подсветка логотипа на боковой панели. Коннекторов питания два, как в референсном исполнении.

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Производитель также отмечает, что видеокарты AORUS ELITE и GAMING OC используют компоненты повышенной надёжности, их конструкция усилена и в комплекте поставки присутствует дополнительный кронштейн.