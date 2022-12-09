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Первые обзоры AMD Radeon RX 7900 появятся за день до начала продаж
Видеокарты уже получила пресса.
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Onur Binay, Unsplash

Вчера появились первые превью AMD Radeon RX 7900 XTX и XT, видеокарты уже в руках многих известных блогеров и технических ресурсов, обзоров будет много, что позволит подробно изучить новинки и уже полноценно сформировать представление о новом поколении видеокарт AMD Radeon. Остаётся только вопрос, когда же появятся эти обзоры. Ресурс HardwareLuxx сообщил, что публикация первых обзоров состоится 12 декабря, за день до начала официальных продаж.

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Превью видеокарт в целом оставило положительное впечатление, внимание прессы акцентировалось уже на известных потребительских достоинствах Radeon RX 7900: цена, габариты, «дружелюбность» к покупателю в плане апгрейда. Например, известный специалист Линус Себастиан (Linus Sebastian) в новом видео на YouTube канале ShortCircuit отметил, что новинки стоят на 100 долларов США дешевле видеокарт Radeon RX 6950 XT и 6900 XT прошлого поколения и при этом примерно до 70% производительнее. Размеры видеокарт изменились не так существенно, а XTX вариант отличается от XT большей высотой и длиной, и никаких спорных коннекторов питания — два хорошо знакомых 8-контактных разъёма. Кроме того, в наличии DP 2.1 видеовыходы. Осталось дождаться тестов производительности.

Источник:
HardwareLuxx
VideoCardz
ShortCircuit
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#amd #видеокарты #amd radeon
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