В свежих релизах браузера настройку уже можно включить.

Разработчики Google Chrome сообщили в блоге о начале развёртывания новых возможностей для экономии памяти и заряда батареи. В свежей сборке Chrome 108 данные настройки уже должны присутствовать, а если нет, то на служебной странице chrome://flags можно попробовать включить настройку high-efficiency-mode-available , выбрав время, после которого фоновые вкладки будут переходить в режим экономии, освобождая память и не нагружая систему выполнением различных задач. По данным разработчиков, это позволит сэкономить до 40% памяти.

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При возвращении на выгруженные вкладки в адресной строке можно заметить появление дополнительного значка, который и сигнализирует, что вкладка была выгружена и теперь восстановлена. По нажатию на значок Chrome уведомит пользователя о количестве сэкономленной памяти. Напротив, значок экономии энергии появляется в области расширений, сигнализируя, что браузер переходит в экономный режим, ограничивает фоновую активность и отключает различные эффекты. Новые настройки также предусматривают список исключений для сайтов.