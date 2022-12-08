А ещё поддержка DLSS 3 для Jurassic World Evolution 2.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 527.56, в нём присутствует поддержка Portal RTX — переосмысления известной игры от Valve, выпущенной в 2007 году. NVIDIA называет Portal RTX «одним из самых передовых примеров моделирования света в играх», технологически игра серьёзно преобразилась и использует трассировку лучей гораздо интенсивнее, чем в таких проектах, как Quake II RTX и Minecraft RTX. Так что видеокарту Portal RTX должен нагружать знатно. Присутствует поддержка DLSS, в частности, DLSS 3 для видеокарт GeForce RTX 40. Также новый драйвер добавляет поддержку предстоящего некст-ген обновления The Witcher 3: Wild Hunt с трассировкой лучей и DLSS 3, позволяет задействовать DLSS 3 в Jurassic World Evolution 2.

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Что касается исправлений: на GeForce RTX 4090 исправили проблему с мерцанием неба в Watch Dogs 2 и потерей сигнала после «горячего» переключения между видеовыходами HDMI и DP; вылеты игр при одновременной активации DLSS 3 и записи/трансляции игрового процесса силами энкодера NVENC; устранили проблемы с отображением в Minecraft Java Edition; ошибки в Adobe Premiere и After Effects при работе с контентом в формате HEVC и H.264. Также исправили ошибку, из-за которой владельцы Microsoft Surface Book 2 с дискретной графикой GeForce GTX 1060 не могли установить драйвер.