Флагманская видеокарта AMD нового поколения набирает обороты.

Onur Binay, Unsplash

Сегодня в Geekbench начали появляться результаты новой флагманской видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX, которая вместе вариантом XT ожидается в продаже 13 декабря. Первые результаты были аномально низкими, теперь в базе данных появились куда более высокие оценки RX 7900 XTX и видеокарта уже может поспорить со своим прямым конкурентом NVIDIA GeForce RTX 4080.

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В бенчмарке OpenGL оценка Radeon RX 7900 XTX составила 228647 баллов, а в Vulkan — 179579 баллов. Для сравнения, усреднённый результат по всей базе для GeForce RTX 3090 Ti в OpenGL составляет 229738 баллов, более высокие средние значения не подсчитаны из-за отсутствия достаточного количества результатов новых видеокарт, аналогично и в усреднённой статистике для Vulkan, поэтому сравнивать придётся с отдельными результатами. На момент написания среди результатов от 5 декабря для GeForce RTX 4080 есть только один — 260547 баллов. Из других недавних результатов RTX 4080 видно, что модель может набрать до 270000 баллов и чуть более, т.е. в OpenCL преимущество 14…18% пока остаётся за RTX 4080. В Vulkan видеокарты примерно на одном уровне, RTX 4080 набирает от 170 до 185 тыс. баллов, если верить недавним результатам.

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Судя по тестам Geekbench, Radeon RX 7900 XTX может конкурировать с GeForce RTX 4080, но Geekbench не отражает игровую производительность, поэтому, что будет в играх, пока ещё непонятно.

Источник: Geekbench OpenCL, Vulkan