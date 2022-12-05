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Radeon RX 7900 XTX догоняет GeForce RTX 4080 в Vulkan бенчмарке Geekbench, но пока уступает в OpenCL
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Сегодня в Geekbench начали появляться результаты новой флагманской видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX, которая вместе вариантом XT ожидается в продаже 13 декабря. Первые результаты были аномально низкими, теперь в базе данных появились куда более высокие оценки RX 7900 XTX и видеокарта уже может поспорить со своим прямым конкурентом NVIDIA GeForce RTX 4080.

Источник: Geekbench OpenCL, Vulkan

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В бенчмарке OpenGL оценка Radeon RX 7900 XTX составила 228647 баллов, а в Vulkan — 179579 баллов. Для сравнения, усреднённый результат по всей базе для GeForce RTX 3090 Ti в OpenGL составляет 229738 баллов, более высокие средние значения не подсчитаны из-за отсутствия достаточного количества результатов новых видеокарт, аналогично и в усреднённой статистике для Vulkan, поэтому сравнивать придётся с отдельными результатами. На момент написания среди результатов от 5 декабря для GeForce RTX 4080 есть только один — 260547 баллов. Из других недавних результатов RTX 4080 видно, что модель может набрать до 270000 баллов и чуть более, т.е. в OpenCL преимущество 14…18% пока остаётся за RTX 4080. В Vulkan видеокарты примерно на одном уровне, RTX 4080 набирает от 170 до 185 тыс. баллов, если верить недавним результатам.

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Судя по тестам Geekbench, Radeon RX 7900 XTX может конкурировать с GeForce RTX 4080, но Geekbench не отражает игровую производительность, поэтому, что будет в играх, пока ещё непонятно.

Источник:
Geekbench OpenCL, Vulkan
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#amd #видеокарты #amd radeon
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Radeon RX 7900 XTX догоняет GeForce RTX 4080 в Vulkan бенчмарке Geekbench, но пока уступает в OpenCL
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Radeon RX 7900 XTX догоняет GeForce RTX 4080 в Vulkan бенчмарке Geekbench, но пока уступает в OpenCL
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