Компания ASRock анонсировала в Китае несколько моделей видеокарт AMD Radeon RX 7900, сообщает ресурс ITHome. Особое внимание привлекает Radeon RX 7900 XTX в исполнении AQUA — это первая видеокарта компании с предустановленным водоблоком.
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Серия AQUA должна быть хорошо знакома по материнским платам, которые ASRock выпускает уже некоторое время для платформ AMD и Intel. Это флагманские продукты с предустановленными водоблоками, рассчитанные на разгон, и видеокарта Radeon RX 7900 XTX в этом исполнении исключением не будет. Производитель заявляет о 22-фазном VRM, а на изображении видны три 8-контактных разъёма питания — в стандартном исполнении модель XTX предлагает 20 фаз и два разъёма дополнительного питания. Дизайн видеокарты аналогичен дизайну материнских плат, он сочетает отделку под фрезерованный металл, прозрачные элементы и RGB подсветку Polychrome SYNC.
Также производитель намеревается представить в день запуска серии ещё четыре видеокарты, две из них — это модели Radeon RX 7900 XTX и XT в исполнении Taichi OC с заводским разгоном. Видеокарты отличаются массивной трёхслотовой системой охлаждения Taichi 3X с тремя крупными вентиляторами: боковыми диаметром 110-мм и центральным диаметром 100-мм. В данном случае также говорится о применении 22-фазной подсистемы питания, подсветке Polychrome SYNC для декоративного кольца центрального вентилятора и логотипа, жёсткой конструкции с металлической рамой и задней пластиной. На фото не видны коннекторы питания, но, судя по вырезу кожуха, тоже применяется три 8-контактных.
Наконец, оставшаяся пара — это видеокарты Radeon RX 7900 XTX и XT в исполнении Phantom Gaming OC. Для них тоже используется трёх-вентиляторная система охлаждения, но на этот раз все вентиляторы 100-мм, есть подсветка кожуха и логотипа, усиленная конструкция. На первый взгляд, системы охлаждения XTX и XT вариантов не отличаются, но более подробной информации пока нет.
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- Источник:
- ASRock в Weibo
- ITHome