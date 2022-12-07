Браузер Vivaldi для настольных ПК обновился до версии 5.6, это значимое обновление, которое принесло множество улучшений и исправлений, но среди тех, которые выделяются в первую очередь — изменения в дизайне и возможностях управления вкладками. Что касается дизайна, обновились иконки страницы настроек, теперь это более привлекательные цветные пиктограммы, которые не только делают интерфейс приятнее, но и визуально отражают, к каким категориям относятся те или иные разделы.
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Возможности группировки вкладок, одной из отличительных функций браузера, расширились — группы можно закреплять как обычные вкладки, что позволяет значительно экономить пространство на панели вкладок. Функция работает по-разному, в зависимости от настройки группировки вкладок. В компактном режиме группировки вкладки группы на панели становятся очень мелкими и выбрать нужную сложно, благо есть всплывающее меню с крупными эскизами. При пакетной группировке «аккордеон» вкладки всей группы становятся меньше по ширине, закреплённая группа даже при раскрытии занимает значительно меньше пространства, при этом с выбором отдельных вкладок проблем нет.
В описании обновления упоминается, что возможности настройки кнопок на панелях инструментов значительно расширились и теперь можно, например, перенести расширения на другую панель. Из других главных изменений — компания Vivaldi запустила свой сервер Mastodon и интегрировала вкладку социальной сети в боковую панель.
- Источник:
- Vivaldi