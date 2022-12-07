Компания ASUS представила в серии TUF Gaming новые блоки питания мощностью до 1200 Вт. Модели обладают сертификатами 80 PLUS Gold и соответствуют требованиям стандарта Intel ATX 3.0, предлагая полностью модульную конструкцию с полноценным 16-контактным (12+4) кабелем 12VHPWR для новых видеокарт.
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Среди особых преимуществ блоков питания в серии TUF Gaming компания отмечает применение компонентов с повышенной надёжностью и сроком службы, специальное покрытие печатной платы для защиты от пагубного воздействия влаги и пыли, 135-мм вентилятор с двойным шарикоподшипником и конструкцией крыльчатки, позволяющей добиться высокого статического давления воздуха при меньшем уровне шума. Блоки питания прошли строгие испытания, на них действует 10-летняя гарантия.
Линейка включает четыре модели, вариант мощностью 850 Вт уже поступает в продажу, варианты на 750 Вт и 1000 Вт появятся в течение декабря, а в начале следующего года ожидается самый мощный блок питания линейки на 1200 Вт. Для Европы указаны следующие цены:
- TUF-GAMING-1000G — 224,90 евро
- TUF-GAMING-850G — 179,90 евро
- TUF-GAMING-750G — 149,90 евро