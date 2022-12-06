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Noctua выпустила две фирменные отвёртки — длинный стержень, магнитный наконечник и удобная ручка
Два типа наконечника, применяемые в фирменных системах крепления кулеров Noctua.
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Выбор качественной и удобной отвёртки иногда становится совсем не простой задачей, но похоже, что компания Noctua готова помочь в этом вопросе компьютерным энтузиастам, да и не только, известный австрийский производитель компьютерных систем охлаждения выпустил свои первые отвёртки. Ассортимент пополнили две модели, NM-SD1 с наконечником Torx T20 и NM-SD2 с наконечником Philips PH2. Выбор не случаен, такие шлицы используются в фирменных системах крепления кулеров Noctua, в первом случае это SecuFirm2+, а во втором SecuFirm и SecuFirm2.

Источник: Noctua NM-SD1

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В первую очередь отвёртки предназначены для монтажа систем охлаждения Noctua, но и в быту они могут пригодиться. Отвёртки отличаются длинным 150-мм стержнем, магнитным наконечником, большой и удобной прорезиненной ручкой. Всё это сделает работу по установке системы охлаждения удобной даже в компактных ITX сборках, отмечается на страницах продуктов. Отвёртки уже появились в каталоге зарубежного интернет магазина Amazon, в Европе они доступны по цене 10 евро.

Источник:
Noctua
Tom's Hardware
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#noctua #инструменты #системы охлаждения
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wolfire
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флагманская отвёртка) дожили
Noctua выпустила две фирменные отвёртки — длинный стержень, магнитный наконечник и удобная ручка
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