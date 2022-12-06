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В Windows обнаружена проблема, которая может приводить к ошибке при подключении к базам данных
Проблема появилась после недавних обновлений и связана с драйверами Microsoft ODBC SQL Server.
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Обновления операционных систем Windows, выпущенные 8 ноября в рамках очередного «вторника исправлений», могут вызывать проблемы при подключении к базам данных через программный интерфейс ODBC, сообщают Deskmodder и Neowin со ссылкой на список известных проблем Windows, где подробнее описаны признаки её проявления. Затронуты многие версии ОС, как клиентские, от Windows 7 до Windows 11, так и серверные. Предполагается, что причина в драйвере sqlsrv32.dll из набора Microsoft ODBC для SQL Server.

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Проблема препятствует подключению приложений к SQL базам данных, при подключении пользователи могут получить ответ с примерно следующим содержанием «В системе EMS обнаружена проблема», а также сообщения с описанием проблем в драйвере Microsoft ODBC SQL Server наподобие: «Ошибка протокола в потоке TDS» или «Получен неизвестный токен от SQL Server». Чтобы узнать, используется ли sqlsrv32.dll какой-либо из программ, нужно запустить эту программу, а затем в консоли выполнить команду tasklist /m/sqlsrv32.dll. В Microsoft работают над решением проблемы и специалисты ожидают, что в ближайших обновлениях она будет исправлена.

Источник:
Microsoft
Deskmodder
Neowin
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#microsoft #windows
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