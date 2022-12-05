На возможную корректировку цены RTX 4080 указывают китайские ресурсы.

Josh Appel, Unsplash

В Сети начали появляться новости о снижении цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40. В Европе модели RTX 4090 и RTX 4080 подешевели примерно на 5%, изменения заметил ресурс HardwareLuxx на официальном немецком сайте NVIDIA. Данное изменение, скорее всего, обусловлено курсом валют — евро укрепился к доллару США, отсюда и корректировка цен. На старте продаж NVIDIA назначила RTX 4090 в Европе рекомендованную цену 1949 евро, а RTX 4080 — 1469 евро. Теперь эти видеокарты стоят 1849 евро и 1399 евро соответственно.

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Видеокарта GeForce RTX 4080 подверглась критике из-за высокой цены и, судя по различным сообщениям, пользуется не таким высоким спросом, как RTX 4090. Китайских ресурс MyDrivers со ссылкой на местный закрытый форум поставщиков оборудования Board Channels намекает, что корректировка цен RTX 4080 может последовать за началом продаж видеокарт конкурента — AMD Radeon RX 7900 XTX и XT. Точных сроков нет, возможно, всё будет зависеть от успеха видеокарт AMD, производительности, которую они покажут в первых обзорах. Ориентир — середина декабря. Также есть прогнозы, что RTX 4080 в ближайшем будущем опередит RTX 4090 по объёму поставок в несколько раз.