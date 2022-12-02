В этом исполнении выпустят XTX и XT варианты.

Чуть больше недели до начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 7900, самое время продвигать нестандартные модели, и компания PowerColor анонсировала варианты в исполнении HellHound, отметив основные достоинства и изменения в новом поколении. Первым отмечается новый цвет подсветки вентиляторов — «фиолетовый аметист». Холодная синяя подсветка, свойственная видеокартам HellHound в предыдущих поколениях, не исчезнет, цвет выбирается с помощью переключателя на видеокарте.

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Далее, PowerColor отмечает применение в системе охлаждения восьми 6-мм медных никелированных тепловых трубок, в основании крупная медная пластина, конструкция оптимизирована для скорейшего отвода тепла от графического процессора и видеопамяти. Для большей жёсткости на обратной стороне видеокарты присутствует толстая металлическая пластина, есть вырез в крайней правой части для сквозного прохождения воздуха.

Используются вентиляторы с обновлённой конструкцией, в частности, изменения в геометрии и периферийное кольцо позволили увеличить воздушный поток и давление при прежнем уровне шума. Изменения положительно сказались на температуре GPU, которую удалось снизить примерно на 3°C. Судя по изображениям, система охлаждения выходит за пределы трёх слотов расширения, также можно разглядеть два 8-контактных разъёма питания.

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Для Radeon RX 7900 XTX в исполнении HellHound используется 14-слойная печатная плата с увеличенным до 2 унций количеством меди, подсистема питания насчитывает 20 фаз, печатная плата XT варианта осталась без внимания. Ранее компания публиковала тизеры видеокарт Red Devil, это исполнение классом выше, дополнительных подробностей о нём пока нет, а больше подробностей о вариантах HellHound можно узнать на сайте производителя.