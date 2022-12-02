Полноценный вариант на 12 ГБ может быть быстрее до 35% и стоит столько же или немного дороже.

Выпуск новых вариантов видеокарт в серии NVIDIA GeForce RTX 30 уже неоднократно освещался в новостях, одна из новых моделей — RTX 3060 на 8 ГБ. Можно было ожидать, что рекомендованная цена данного варианта будет выбрана так, чтобы заинтересовать часть покупателей, ориентированных на RTX 3050. Но похоже, что нет. Коллектив YouTube канала Hardware Unboxed решил приобрести эту видеокарту для обзора и обнаружил, что стоит она зачастую столько же, сколько и полноценная на 12 ГБ. GALAX GeForce RTX 3060 8GB 1-Click OC, на которой остановились специалисты, оказалась на 10% дешевле аналогичного полноценного варианта, но с учётом производительности, это дорого, считают в Hardware Unboxed.

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Специалисты раскритиковали версию RTX 3060 на 8 ГБ не только из-за высокой цены, но и из-за названия. Казалось бы, недавно NVIDIA отменила RTX 4080 на 12 ГБ, объяснив это неверным выбором названия, которое может ввести покупателя в заблуждение — разница в производительности между RTX 4080 на 16 ГБ и 12 ГБ слишком высока. Однако при выпуске RTX 3060 8 ГБ компанию не смутила аналогичная ситуация, как оказалось, разрыв в производительности между версиями RTX 3060 на 12 ГБ и 8 ГБ достигает 35%, в среднем 17% для разрешения 1080p. Из 12 игр в разрешении 1080p и 1440p было показано несколько, преимущество версии на 12 ГБ в Cyberpunk 2077 составило от 13 до 18%, 35% в Dying Light 2, в нескольких остальных показанных играх отрыв полноценной RTX 3060 лежал в диапазоне 16…22%.

Неопытные пользователи могут и не заметить, что покупают версию на 8 ГБ. Фирменный шаблон NVIDIA с обозначением модели в нижнем правой части упаковки и на её торце не содержит информацию об объёме памяти, конечно, она присутствует рядом в обозначении модели, но специалисты считают, что неопытный покупатель может упустить это из виду.

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Преимущество над RTX 3050, в среднем, составляет 17…19%, в играх, требовательных к скорости и объёму памяти, оно неубедительное, но когда требуется именно большая производительность GPU — RTX 3060 8 ГБ лучше на 20…23% и более. В каких-нибудь киберспортивных проектах преимущество урезанной RTX 3060 может быть ещё выше, но останавливает цена, по мнению Hardware Unboxed, она должна быть на 20…30% ниже, чем у полноценной RTX 3060.