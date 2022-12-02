Ранее эту позицию долгое время занимала GTX 1060.

Pascal Brändle, Unsplash

В новом отчёте платформы Steam по оборудованию пользователей сменился лидер в рейтинге дискретных видеокарт. Долгое время первое место удерживала модель NVIDIA GeForce GTX 1060, действительно удачное решение, которое было доступно в вариантах с разным объёмом и типом памяти по разной цене — отчасти это помогло видеокарте длительно находиться на пике рейтинга Steam, в котором не различались варианты на 3 ГБ и 6 ГБ, с GDDR5 и GDDR6 памятью. Но в ноябре GTX 1650 всё-таки удалось опередить GTX 1060, охват последней резко уменьшился на 1,85%, а GTX 1650 прибавила 0,66%.

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Технические характеристики GTX 1650 скромнее, чем у старшего варианта GTX 1060, но более свежая модель семейства Turing отличается поддержкой ряда технологий, которых у вариантов Pascal не было и которые положительно сказываются на производительности, в частности это Variable Rate Shading и Mesh Shading. Преимущество в статистике Steam за видеокартами NVIDIA, в топ-5 рейтинга входят такие модели, как RTX 2060, мобильная RTX 3060 и GTX 1050 Ti. Далее, топ-10 рейтинга включает настольную RTX 3060, GTX 1660 Ti и Super, GTX 1050, самой производительной является RTX 3070, которая находится на седьмом месте.