Продвинутая плата для сборки компактных систем на платформе AMD AM5.

Ассортимент материнских плат для сборки компактных и производительных компьютеров на базе процессоров AMD Ryzen 7000 расширяется, по сообщению Guru3D, в продажу поступает решение компании Gigabyte — Mini-ITX плата B650I Aorus Ultra. Это продвинутая модель, которая предложит в малом форм-факторе качественную 12-слойную печатную плату, подсистему питания 8+2+1 105А с дополнительным охлаждением, в частности, используются термопрокладки с высокой теплопроводностью 12 Вт/(м·К).

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В наличии два разъёма для установки оперативной памяти, заявлена поддержка режима работы DDR5-6400 и до 64 ГБ памяти. В Gigabyte B650I Aorus Ultra применяется «многоярусная» конструкция, что позволяет эффективно расширить возможности подключения — дополнительная плата с активным охлаждением для установки двух твердотельных накопителей M.2 SSD располагается параллельно плоскости основной платы. Всего поддерживается установка трёх M.2 SSD, два спереди (PCIe 5.0 + PCIe 4.0) и ещё один на задней стороне (PCIe 4.0). Также на отдельную плату вынесены четыре SATA III, коннекторы для подключения передней панели, вентилятора, RGB-подсветки. Слот для установки видеокарты поддерживает PCIe 4.0.

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Можно отметить наличие беспроводного модуля AMD Wi-Fi 6E RZ616, аудио Realtek ALC4080, видеовыходов DisplayPort, HDMI, а также USB Type-C. Один из обзоров платы появился на ресурсе HKEPC, специалисты остались довольны. Официальная стоимость не уточняется, например, в Японии плата ожидается с ценой примерно 445 USD.