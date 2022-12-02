Пока это лишь слухи, но в теории такой шаг возможен.

Платформы с поддержкой PCIe 5.0 для видеокарт и твердотельных накопителей M.2 SSD появились, но ни того, ни другого в продаже нет. Накопители ожидались в ноябре, но что-то пошло не так. Что касается видеокарт, флагманские модели NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7900 поддерживают PCIe 4.0, но специалисты венгерского ресурса Prohardver со ссылкой на свои источники сообщают, что модели PCIe 5.0 могут появиться в следующем году.

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Возможную поддержку PCIe 5.0 приписывают младшим графическим процессорам NVIDIA AD106 и AMD Navi 33. С одной стороны, это может иметь смысл, уже привычно, что младшие видеокарты обычно имеют меньше линий PCIe — для них избыточна полная пропускная способность интерфейса. Отличный пример, Radeon RX 6500 XT, у которой всего лишь четыре линии PCIe 4.0 и в целом этого ей достаточно. Возможно, в новом поколении тоже найдутся такие модели, но, если производительность вырастет и в бюджетном сегменте, четырёх линий PCIe 4.0 уже может не хватить, да и технология DirectStorage, вероятно, может внести коррективы в требования к пропускной способности. В данном случае возможность применения PCIe 5.0 выглядит вполне правдоподобно.

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С другой стороны, такой шаг приведёт к повышенным требованиям к оборудованию в той ценовой категории, где их не должно быть. И опять Radeon RX 6500 XT можно привести в пример, видеокарта теряет производительность при работе с PCIe 3.0, пропускной способности уже не хватает, а компьютеры многих потенциальных покупатели этой видеокарты как раз-таки ограничены этой версией интерфейса. Ещё более чем актуальные процессоры Intel Core 10-го поколения, даже настольные APU AMD Ryzen серии 5000G поддерживают PCIe 3.0. Насколько верна информация Prohardver, узнать удастся, вероятно, ещё не скоро, о сроках появления бюджетных решений нового поколения пока ничего неизвестно.