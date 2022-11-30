Последние недели порадовали приверженцев воздушного охлаждения производительными двухбашенными кулерами и сегодня появилась весть об ещё одной новинке, компания Montech выпустила новые кулеры Metal DT24 и вентиляторы Metal 120 PWM, которые также доступны для покупки отдельно. Metal DT24 представлен в двух вариантах, Base и Premium, отличия между ними косметические и в комплекте поставки. В частности, вариант Premium отличается чёрными рёбрами и поставляется с дополнительной крышкой, она устанавливается сверху, закрывая концы тепловых трубок, и по периметру декорирована RGB подсветкой. Крышка добавит к высоте кулера 5,3 мм, общие размеры кулера без крышки 133,5×121,4×153 мм, а с крышкой — 133,6×124×158 мм. Масса тоже разная, 1,5 кг заявлено для версии Base, для Premium — 1,6 кг. Получается, около 100 грамм приходится на крышку, сообщается, что она алюминиевая.
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Кулер может похвастаться наличием шести тепловых трубок диаметром 6 мм, тепло-распределительной подошвы, массивными радиаторами — всего 104 пластины общей площадью 8553,23 см2. Вентиляторов в комплекте два, Metal 120 PWM работает на скорости до 1950 об/мин, обеспечивая воздушный поток 69 кубических футов в минуту (CFM) и статическое давление 2,82 мм вод. ст. при уровне шума 26 дБА. Кулер способен отвести до 270 Вт тепла.
Для зарубежного рынка заявлены следующие рекомендованные цены:
- Montech Metal DT24 Base, 57 USD
- Montech Metal DT24 Premium, 69 USD
- Metal 120 PWM, 9,90 USD
Кулеры имеют надёжную систему крепления на винтах, все пластины металлические, поддерживаются платформы AMD AM5/AM4 и Intel LGA 1700/1200/115X.
- Источник:
- Montech
- TechPowerUp