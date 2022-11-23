Судя по всему, дизайн серьёзно изменился.

Vagelis Lnz, Unsplash

Сегодня в одной из новостей упоминалось, что партнёры AMD не спешат показывать свои нестандартные реализации видеокарт Radeon RX 7900, но всё же какие-то подвижки есть, компания SAPPHIRE Technology опубликовала первый тизер своих будущих видеокарт. Какая перед нами модель, не уточняется, но символ на вентиляторах намекает, что, скорее всего, это популярная серия NITRO.

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Тизер не раскрывает деталей, но уже видны изменения в дизайне относительно видеокарт NITRO серии Radeon RX 6000, похоже, что кожух теперь гладкий и одноцветный, когда в прошлой серии он состоял из нескольких сегментов с рублеными вырезами, подсветки на вентиляторах не замечено, зато её хорошо видно вокруг кожуха и она непривычного для серии цвета — фиолетового. Используются фирменные вентиляторы Angular Velocity с необычной геометрией лопастей, которая должна помогать созданию направленных потоков воздуха с высоким давлением, а также способствовать увеличению расхода воздуха при низком уровне шума.

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Никаких дополнительных деталей тизер не раскрывает, возможно, в скором времени начнётся более активная маркетинговая компания, ведь продажи Radeon RX 7900 XTX и XT начинаются 13 декабря.