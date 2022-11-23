Сегодня в одной из новостей упоминалось, что партнёры AMD не спешат показывать свои нестандартные реализации видеокарт Radeon RX 7900, но всё же какие-то подвижки есть, компания SAPPHIRE Technology опубликовала первый тизер своих будущих видеокарт. Какая перед нами модель, не уточняется, но символ на вентиляторах намекает, что, скорее всего, это популярная серия NITRO.
реклама
Тизер не раскрывает деталей, но уже видны изменения в дизайне относительно видеокарт NITRO серии Radeon RX 6000, похоже, что кожух теперь гладкий и одноцветный, когда в прошлой серии он состоял из нескольких сегментов с рублеными вырезами, подсветки на вентиляторах не замечено, зато её хорошо видно вокруг кожуха и она непривычного для серии цвета — фиолетового. Используются фирменные вентиляторы Angular Velocity с необычной геометрией лопастей, которая должна помогать созданию направленных потоков воздуха с высоким давлением, а также способствовать увеличению расхода воздуха при низком уровне шума.
Никаких дополнительных деталей тизер не раскрывает, возможно, в скором времени начнётся более активная маркетинговая компания, ведь продажи Radeon RX 7900 XTX и XT начинаются 13 декабря.
- Источник:
- SAPPHIRE Technology, Bilibili