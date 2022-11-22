Производитель вернулся к выпуску материнских плат флагманского уровня.

Новая материнская плата LEET Z790H7-A от ECS IPS (дочерней компании ECS) выходит на рынок, сообщает TechPowerUp со ссылкой на объявление производителя. Новинка уже довольно подробно рассматривалась ранее, но стоит напомнить, что с выпуском LEET Z790H7-A компания возвращается в сегмент продвинутых материнских плат — решение ориентировано на геймеров и профессионалов. Плата основана на чипсете Intel Z790, поддерживает процессоры Intel Core 12-го и 13-го поколения, совместима с Windows 11.



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Страница LEET Z790H7-A появилась на сайте производителя и там можно узнать дополнительные характеристики, которые в анонсе продукта указаны не были. Так используется 18-фазная схема питания и производитель намекает, что к разгону процессоров с индексом K плата готова, как и к разгону оперативной памяти. Заявлена работа с DDR5-4800, что соответствует номинальным спецификациям процессоров Intel Core 12-го поколения, а что касается разгона, производитель говорит о возможности работы в режиме DDR5-6200, поддерживаются профили XMP версий 1.3 и 1.2.

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