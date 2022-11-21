Новая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 для производительных смартфонов премиального уровня уже показывает свои возможности в бенчмарках, в Geekbench появился новый тест, где чип повысил планку многоядерной производительности мобильный устройств, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter* блогера @UniverseIce. Работая на стандартных частотах, Snapdragon 8 Gen 2 в смартфоне Vivo X90 Pro+ (V2227A) набрал 1480 баллов в однопоточном тесте и 5106 в многопоточном, последнее — рекордный уровень для смартфонов. Вполне возможно, что это ещё не окончательные результаты и к релизу смартфонов производительность новой SoC увеличится.
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В комментариях под записью блогера пользователи уже успели сравнить результаты Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с конкурентом в лице MediaTek Dimensity 9200, этот чип тоже отметился в Geekbench и тоже в смартфоне Vivo, модели X90 (V2241A). Один из недавних результатов — 1422 балла в однопотоке и 4459 баллов в многопотоке.
В новой SoC от Qualcomm ядра Kryo набраны по формуле 1+4+3: одно «супер» ядро на базе архитектуры Arm Cortex-X3 с частотой до 3,2 ГГц, кластер производительных ядер из двух пар Cortex-A715 и A710 с частотой до 2,8 ГГц, а также три эффективных ядра Cortex-A510 с частотой до 2,0 ГГц. MediaTek использует в Dimensity 9200 схему 1+3+4 с ядром Arm Cortex-X3 частотой до 3,05 ГГц, кластером из трёх Arm Cortex-A715 2,85 ГГц и кластером из четырёх Arm Cortex-A510 1,8 ГГц.
- Источник:
- Geekbench #1, #2
- @UniverseIce в Twitter*
- Wccftech
- * заблокирован в РФ