Начинаются рекомендации от 750-850 Вт.

Сегодня стартуют продажи NVIDIA GeForce RTX 4080, модель присоединится к уже выпущенной RTX 4090, а 13 декабря в продаже ожидаются новые видеокарты AMD: Radeon RX 7900 XTX и XT. NVIDIA официально рекомендует блок питания (БП) мощностью не менее 850 Вт для флагманской RTX 4090, а для RTX 4080 не мене 750 Вт. Эти рекомендации компания делает с учётом установки видеокарты в типовую систему на базе процессора AMD Ryzen 9 5900X и напоминает, что требования к питанию могут отличаться для других конфигураций. AMD же рекомендует БП мощностью не менее 800 Вт для Radeon RX 7900 XTX, а для XT версии — не менее 750 Вт. Если этой информации недостаточно и сейчас вы озадачены выбором нового БП, то можно обратить внимание на новые рекомендации компании ASUS для разных систем, сообщает VideoCardz.

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Для наиболее распространённых систем среднего класса с процессорами Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 компания ASUS рекомендует 850-ватные БП при выборе RTX 4090 или RX 7900 XTX, а при выборе видеокарт RTX 4080 или RX 7900 XT — 750-ваттные. С более мощными процессорами требования к БП уже выше, так для систем с Core i7 или Ryzen 7 рекомендуется 1000 Вт в случае RTX 4090 или 750-ватнная модель в случае RTX 4080, что странно, с видеокартами AMD рекомендации остались на уровне 850/750 Вт.

Для систем с Core i9 и Ryzen 9 рекомендуется БП на 1000 Вт и для RTX 4090 и для RX 7900 XTX, для RTX 4080 и RX 7900 XT — БП на 850 Вт. А вот если используются процессоры класса HEDT, то будьте готовы к приобретению 1200-ваттного БП в случае RTX 4090 или RX 7900 XTX, 1000-ваттного в случае RTX 4080 или RX 7900 XT.

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Также сейчас при покупке БП лучше обратить внимание на новые модели ATX 3.0 с 12+4 контактными коннекторами питания 12VHPWR, у ASUS такие модели в новых сериях уже есть, например, недавно были представлены обновлённые ASUS ROG Strix Gold Aura Edition.