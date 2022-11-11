Пока с обновлением на новую версию ОС лучше повременить.

В Windows 11 2022 Update или 22H2 подтверждена проблема со снижением производительности в некоторых играх и приложениях, сообщает gHacks, указывая на раздел известных проблем официального сайта Microsoft. После недавнего крупного обновления ОС некоторые приложения по какой-то причине переходят в режим отладки графического процессора, что негативно сказывается на производительности. Список возможных причин такого поведения, затронутых устройств или программ не приводится.

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В качестве возможного решения в компании рекомендуют установить последние обновления для приложений, вероятно, в надежде, что они сами перестанут переключаться в режим отладки. Как добавляет gHacks, распространение обновления Windows 11 22H2 для потенциально подверженных проблеме устройств будет удерживаться до появления исправления. С самостоятельной установкой тоже, вероятно, лучше повременить.