Также компания представила комплекты 140-мм резиновых антивибрационных и уплотнительных прокладок.

Компания Noctua сегодня представила несколько простых, но очень полезных аксессуаров. Пожалуй, начать стоит с проставок для корпусных вентиляторов NA-IS1, как объясняет компания, проставки предназначены для всасывающих вентиляторов, которые, как правило, крепятся вплотную к перфорированным панелям корпуса, сетчатым фильтрам, радиаторам систем жидкостного охлаждения (СЖО). Препятствия на стороне всасывания увеличивают турбулентность потока воздуха, ухудшая акустические и объёмные характеристики вентилятора. Применение проставки толщиной 5 мм снизит турбулентность и её негативное влияние.

Пример применения проставок NA-IS1 14. Источник: Noctua

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Внутренние испытания Noctua со 140- и 120-мм вентиляторами и типичным расположением на корпусных перфорированных панелях показали снижение шума на 2 дБ и увеличение объёмного расхода воздуха на 4,4 м3/ч в среднем. Проставки NA-IS1 доступны в размерах 140 мм (NA-IS1-14 Sx2) и 120 мм (NA-IS1-12 Sx2) для совместимости со всеми 120- и 140-мм вентиляторами Noctua с корпусом квадратной формы. Каждый комплект включает две проставки и всё необходимое для крепления, есть варианты в стандартном цветовом исполнении и исполнении chromax.black (NA-IS1-14/NA-IS1-12), а рекомендованная стоимость (РРЦ) одного комплекта составляет 14,90 EUR/USD в зависимости от региона.

Пример применения прокладок из силиконовой резины NA-AVG2. Источник: Noctua

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Второй новинкой является антивибрационная прокладка NA-AVG2 для 140-мм вентиляторов, как и выпущенный ранее вариант для 120-мм вентиляторов, она изготовлена из очень мягкой, но прочной силиконовой резины. Прокладка может применяться при установке вентилятора на радиатор СЖО, гасит вибрации и предотвращает утечку воздуха, герметизируя пространство между поверхностями. Прокладки NA-AVG2 поставляются в тройных комплектах NA-SAVG2, тоже в стандартном или chromax.black цветовом исполнении — РРЦ 9,90 EUR/USD.