Кажется, их владельцам не спеша можно присматриваться к апгрейду.

Некоторых владельцев бюджетных материнских плат ASRock на чипсетах AMD A320 и B350 можно поздравить — компания выпустила BIOS с прошивкой AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7 и поддержкой семейств процессоров AMD под названием Renoir, Vermeer и Cezanne. Иными словами, можно присматриваться к настольным процессорам Ryzen серии 5000, а также APU Ryzen серий 4000G и 5000G для апгрейда старой системы, но, конечно же, не без оглядки на компонентную базу платы и подсистему питания. Торопиться пока что не стоит, на момент написания производитель не обновил официальный список совместимых процессоров. Итак, долгожданный BIOS получили:

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Всё это платы начального класса, но предлагающие достаточный набор возможностей, есть M.2 разъём для подключения PCIe Gen3 x4 твердотельных накопителей, есть USB 3.1, заявлена поддержка Windows 11 при использовании совместимых с этой ОС процессоров. Новый BIOS для перечисленных плат выпущен под номером версии 7.30 сегодня, 8 ноября. Компания отмечает, что места старым процессорам Bristol Ridge в новом BIOS не нашлось, после обновления запустить систему с процессорами AMD A-серии и Athlon X4 не получится.