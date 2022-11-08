Продуманная, мощная, крепкая и эффективная конструкция, приятный дизайн и сравнительно небольшие размеры.

Один из вариантов RTX 3090 от EVGA. Jose G. Ortega Castro, Unsplash

Компания EVGA после 22 лет сотрудничества с NVIDIA решила выйти из бизнеса по производству видеокарт, об этом стало известно незадолго до презентации нового поколения GeForce RTX 40 — новость шокировала многих поклонников компании и в целом сообщество компьютерных энтузиастов. Однако разработкой решений для новой серии EVGA занималась и у компании были готовы инженерные образцы RTX 4090, такой образец оказался в руках YouTube блогера JayzTwoCents, его рассказ даёт понять, что EVGA готовила в новом поколении один из лучших дизайнов.

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На прототипе нет обозначений NVIDIA, компания EVGA не может их указывать в отсутствии лицензии, но, как утверждает JayzTwoCents, это инженерный образец RTX 4090. Дизайн выглядит чисто и аккуратно, никаких «кричащих» элементов, вентиляторы системы охлаждения увеличились, по сравнению с RTX 3090 Ti, да и радиатор претерпел существенные изменения — в глаза бросается возросшая плотность рёбер, площадь теплообменной поверхности у новой системы охлаждения гораздо больше.

Вес такой конструкции немалый и EVGA работала над увеличением жёсткости, во-первых, видеокарта оснащается внушительным по толщине бэкплэйтом, во-вторых, в конструкции есть элементы, связанные винтовыми креплениями с задней панелью видеовыходов, в-третьих, присутствует несколько точек для подвеса — компания разработала «мини-стропу», которая крепится к верхней части корпуса ПК и поддерживает видеокарту, предотвращая её провисание. Разъём питания 12VHPWR выведен на торец, что упрощает подключение адаптеров и кабелей, к которым предъявляются повышенные требования по изгибу — нельзя гнуть кабель вблизи входа проводов в штекер, нужно отступить, как минимум, 35 мм, что может затруднить закрытие боковой панели корпуса. Сама видеокарта ненамного больше, чем варианты RTX 3090 Ti от EVGA в прошлом поколении.

Конструкция EVGA оказалась удачной и не провисла при установке в корпус, температуры под нагрузкой были довольно низкими для такого монстра, около 60°C. Видеокарта также получила приятную подсветку и отдельного рассмотрения заслуживает фирменное ПО, которое открывает широкие возможности настройки и разгона за счёт наличия на видеокарте дополнительных датчиков.

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