В Сети заметили результаты инженерного образца Core i5-13400.

Niek Doup, Unsplash

На данный момент в серии процессоров Intel Core 13-го поколения представлены только модели с разблокированным множителем i9K, i7K и i5K, а также их варианты KF. Остальные появятся позже и ожидается, что серия будет насчитывать в ближайшее время 22 процессора. В частности, ожидается Core i5-13400/F, который, скорее всего, будет претендентом на звание оптимального выбора для сборки современного игрового ПК. Ходят слухи, что для производства модели будут использовать два разных кристалла: B0 на базе архитектуры Raptor Lake; C0 на базе Alder Lake. Одним из отличительных признаков должен стать объём кэш-памяти 2-го уровня на каждое P-ядро, 2 МБ у «рапторов» и 1,25 МБ у Alder Lake. Похоже, что инженерный образец второго варианта протестировали в CPU-Z, результаты обнаружил в Сети известный Twitter* блогер @9550pro, сообщает VideoCardz.

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Встроенный тест CPU-Z оценил возможности каждого ядра в 729 баллов, а все вместе они заработали 6591 балл. Многопоточная оценка относительно Core i5-12400 выросла на 31% благодаря четырём дополнительным малым ядрам — конфигурация теперь 6P+4E. Прирост в однопотоке скромный, около 3%, достигается за счёт увеличения пиковой частоты до 4,6 ГГц, на 200 МГц больше, чем у предшественника. Новый Core i5-13400 повторяет конфигурацию ядер i5-12600K, но имеет заблокированный множитель, по оценке VideoCardz, от старшей модели прошлого поколения новинка отстаёт примерно на 6% из-за меньших частот и уровня TDP.

Источник: @9550pro в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ