Причём вес указан без вентиляторов.

Raijintek официально представила воздушный кулер для видеокарт Morpheus 8069 — решение обладает размерами 254×110×44 мм, весом 595 грамм (без вентиляторов) и способно отвести 360 Вт тепла. Конструкция радиатора содержит 12 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, 129 рёбер, массивное медное основание, полированное для лучшей адгезии и лучшего теплоотвода от графического процессора и чипов памяти. Для интенсификации теплообмена предлагается использовать два 120-мм вентилятора. Производитель указывает, что комплект поставки включает по четыре скобы для крепления пары вентиляторов типоразмера 12025 или 12023, с первыми общее термическое сопротивление 0,135 °C/Вт, а со вторыми — 0,143 °C/Вт.

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Система охлаждения совместима с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3080/3090/Ti, а также видеокартами AMD Radeon RX 6700/6800/6900/XT, причём для каждой серии видеокарт в комплект поставки входят отдельные наборы с дополнительными медными и алюминиевыми радиаторами — они понадобятся для охлаждения компонентов цепей питания. Усиливающую пластину печатной платы нужно использовать стандартную, предустановленную производителем видеокарты. К сожалению, результатов тестирования производитель не приводит, а было бы интересно увидеть, как данная система будет конкурировать с фирменными решениями других производителей, как по темретаурному режиму, так и по уровню шума.



