Изменения внесены также в пресеты NVENC.

Ganesh Ravikumar, Unsplash

Популярная программа для потоковой передачи OBS Studio получила обновление, с которым она сможет задействовать преимущества нового аппаратного энкодера NVENC в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 40. Так версия программы под номером 28.1 поддерживает кодирование контента в формате AV1 с помощью NVENC, как уточняют разработчики, на данный момент есть некоторые ограничения: работа только в Windows и только с форматами цветности NV12 и P010, нет возможности масштабировать разрешение вывода (опция Rescale в настройках вывода), ну и собственно нужно владеть новой видеокартой RTX 40 с энкодером 8-го поколения.

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Много изменений было внесено в пресеты NVENC, появились три разные настройки для управления качеством, приоритетом между качеством и задержкой, количеством проходов при кодировании. Также исправили проблемы и баги, добавили новые возможности, в том числе, устранена проблема с записью из DirectX 9 игр после обновления Windows 11 2022 Update или 22H2. Скачать новую версию OBS Studio можно из официального репозитория на GitHub, код программы открыт, там же можно ознакомиться с полным списком изменений новой версии.