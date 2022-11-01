Скорость памяти в потребительском сегменте продолжает расти.

Unervi González, Unsplash

Скорости DDR5 в потребительском сегменте продолжают возрастать, скоро в продаже появятся модули DDR5-7800 и в ближайшем будущем можно ожидать ещё более быстрые варианты. Лучшие материнские платы Gigabyte в продвинутой серии Aorus на базе чипсета Intel Z790 уже готовы покорять и более высокие скоростные показатели. Как сообщает производитель, модели Xtreme и Master способны работать с XMP профилями DDR5-8000, а модель Tachyon, которая недавно отметилась в рекорде Cinebench R23, и вовсе готова к работе с профилем DDR5-8333. Разгон в ручном режиме позволил специалистам добиться на плате Tachyon куда большего — Gigabyte показала разгон одного модуля до 9300 МТ/с и это при воздушном охлаждении.

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Роль материнской платы в достижении таких показателей огромна, Gigabyte подчёркивает, что печатные платы моделей Aorus спроектированы с учётом минимизации потерь сигнала и помех, а дорожки, идущие к слотам для установки памяти, дополнительно экранированы, технология называется Shielded Memory Routing. Достижению наилучших показателей поспособствует и BIOS, в котором реализованы богатые возможности настройки.

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Gigabyte позиционирует Z790 Aorus Tachyon, как вариант для оверклокеров, кроме продвинутой подсистемы питания здесь есть элементы управления для ручной настройки и точки для замеров. Говоря о вариантах Xtreme и Master, производитель, в частности, акцентирует внимание на схеме питания 20+1+2 105А и эффективной системе охлаждения с радиаторами Fins-Array III.