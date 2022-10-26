Результат также выше, чем в категории 16-ядерных процессоров, где сейчас лидером является AMD Ryzen 9 7950X.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Процессоры Intel Core 13-го поколения обладают отменным разгонным потенциалом, что повышает интерес к очередным соревнованиям оверклокеров после выхода флагманов новой линейки. Но какой рекорд обходится без помощи продвинутой материнской платы, GIGABYTE сообщила, что её высококлассная модель Z790 AORUS TACHYON помогла Core i9-13900K установить новый мировой рекорд в рейтинге Cinebench R23 для 24-ядерных процессоров. Автором рекорда стал известный тайваньский оверклокер Hicookie, ему удалось разогнать процессор под жидким азотом до 7584,2 МГц, сохранив активность всех ядер и технологии Hyper-Threading, а DDR5 память работала на скорости 8300 МТ/с. Многоядерная оценка в Cinebench R23 составила 56783 балла, что на 61 балл больше, чем у предыдущего рекордсмена из Южной Кореи под псевдонимом safedisk.

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Практически весь рейтинг 24-ядерных процессоров занят Intel Core i9-13900K, что не удивительно, ведь процессоров с такой конфигурацией не так много. Из рейтинга ещё не вытеснили различные 24-ядерные модели AMD Ryzen Threadripper и старые системы на нескольких серверных процессорах Intel Xeon и AMD Opteron. Рекордсменом AMD в рейтинге 24 ядра является Ryzen Threadripper PRO 5965WX, под водяным охлаждением его результат составил 45031 балл при частоте ядер 4600 МГц.

Если сравнивать рекорд вне рейтинга 24-ядерных процессоров, было бы интересно взглянуть на конкурента в лице AMD Ryzen 9 7950X. Лучший результат новинки AMD составляет 50843 балла при разгоне до 6750 МГц, отличился оверклокер safedisk.

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Как отмечает GIGABYTE, у Z790 AORUS TACHYON есть всё, чтобы стать мечтой любого оверклокера. Дизайн печатной платы, компонентная база, продвинутая система питания, удобные элементы управления и точки для измерения напряжения – лишь некоторые из преимуществ.