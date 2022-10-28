Китайская компания Colorful, возможно, наиболее известная, как производитель видеокарт и материнских плат, намеревается расширить ассортимент фирменной оперативной памяти DDR5, сообщает ITHome. Новинки планируются в трёх существующих сериях — это iGame, CVN и BattleAX.
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Дизайн каждой из серий будет обновлён, а диапазон скоростей расширен. Больше всего выделяется iGame, где запланированы модули DDR5-7800 и в дальнейшем ещё более быстрые решения. По данным ComputerBase, всего серия iGame объединит четыре парных комплекта, общий объём 32 ГБ, как и во всех остальных сериях на данный момент. Кроме DDR5-7800 будут представлены комплекты со скоростью 7600, 7200 и 6800 МТ/с. Серия CVN после обновления охватит диапазон скоростей 5600…6400, а BattleAX — 5200…6000.
Модули в сериях CVN и iGame также должны выделяться наличием настраиваемой RGB-подсветки со светодиодами в верхней части тепло-распределителей. Точные характеристики и сроки начала продаж пока неизвестны.
- Источник:
- ITHome
- ComputerBase
- Colorful