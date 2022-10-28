А в дальнейшем планируются ещё более высокие скоростные показатели.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Китайская компания Colorful, возможно, наиболее известная, как производитель видеокарт и материнских плат, намеревается расширить ассортимент фирменной оперативной памяти DDR5, сообщает ITHome. Новинки планируются в трёх существующих сериях — это iGame, CVN и BattleAX.

реклама

Дизайн каждой из серий будет обновлён, а диапазон скоростей расширен. Больше всего выделяется iGame, где запланированы модули DDR5-7800 и в дальнейшем ещё более быстрые решения. По данным ComputerBase, всего серия iGame объединит четыре парных комплекта, общий объём 32 ГБ, как и во всех остальных сериях на данный момент. Кроме DDR5-7800 будут представлены комплекты со скоростью 7600, 7200 и 6800 МТ/с. Серия CVN после обновления охватит диапазон скоростей 5600…6400, а BattleAX — 5200…6000.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Крутая 3080 за 60 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Модули в сериях CVN и iGame также должны выделяться наличием настраиваемой RGB-подсветки со светодиодами в верхней части тепло-распределителей. Точные характеристики и сроки начала продаж пока неизвестны.