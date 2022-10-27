Сам разъём тут не причём, подкачало исполнение переходника.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Ryutaro Uozumi, Unsplash

За последние несколько дней в Сети зафиксировали первые жалобы обладателей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 на плавление кабелей-переходников питания 12VHPWR для подключения к четырём 8-контактным разъёмам. Сообщения вызвали большой резонанс, технические блогеры и специалисты профильных СМИ начали изучать проблему, проводя эксперименты. Первоначально предполагалось, что проблема в целом связана с новым разъёмом питания, клеммы в котором стали меньше и при внешнем воздействии на кабель могут смещаться, что нарушает контакт и приводит к перегреву. Такая проблема может возникать, поэтому и существуют ограничения по изгибу нового кабеля, однако причина зафиксированных случаев с плавлением переходников всё же в другом. Немецкий специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), автор ресурса Igor’s LAB, изучил комплектный переходник RTX 4090 и пришёл к выводу, что проблема в его низком качестве.

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В публикации специалист отмечает низкое качество пайки, сборки, в целом плохую реализацию схемы с тонкими перемычками, которые при внешнем воздействии на кабель могут обломиться. Плохой контакт или обрыв одного из соединений приведёт к повышенной нагрузке на другие, температура будет расти и в конечном итоге может достичь отметки, при которой пластик штекера и разъёма начнёт плавиться.

Речь пока идёт о переходнике 12VHPWR на четыре 8-контактых разъёма. Пока не очень понятно, подвержены ли проблеме все переходники, был изучен вариант от одного из поставщиков. Остаётся ждать официальных комментариев. Качественные кабели от производителей блоков питания не должны быть подвержены этой проблеме.

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