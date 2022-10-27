Модели отметились в Geekbench.

Intel мощно ответила на новую линейку процессоров AMD Ryzen 7000, представив первые модели 13-го поколения с разблокированным множителем. Новинки Raptor Lake-S показали отличную производительность, причём Intel удалось сдержать цены флагманов на уровне прошлого поколения, а также сохранить совместимость с материнскими платами прошлой серии и оперативной памятью DDR4. Ко всему прочему, в ближайшее время ожидается расширение линейки, более 20 различных моделей, которые охватят все основные сегменты рынка. Поэтому AMD нужно готовить соизмеримый ответ конкуренту и похоже, что именно этим занимаются в компании — в базе данных Geekbench заметили несколько новых процессоров Ryzen 7000, сообщает VideoCardz, и это очень интересные модели.

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Первым рассмотрим процессор AMD Ryzen 7 7800X — это 10-ядерная и 20-поточная модель. Если рассматривать все семейства Ryzen в целом, то первый 10-ядерный процессор появился в линейке встраиваемых решений Embedded, модель получила обозначение Ryzen 9 5900E. Пиковая частота 7800X около 5,4 ГГц, кэш-памяти 3-го уровня L3 64 МБ. Оценка процессора в однопоточном тесте 2097 баллов, в многопоточном — 16163 балла. Судя по сравнению VideoCardz, модель расположилась точно между Ryzen 9 7900X и Ryzen 7 7700X, уступая первому и превосходя последний примерно на 15…16% в многопотоке.

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Следующая интересная новинка — 4-ядерный и 8-поточный AMD Ryzen 3 7300X. По статистике Steam, всё больше пользователей предпочитают 6-ядерные процессоры, но как показывает пример Intel Core i3-12100, при высокой производительности на ядро конфигурация 4 ядра 8 потоков всё ещё достаточна для игр, тем более для решения базовых задач. Судя по отчёту Geekbench, максимальная частота 7300X составляет 5,0 ГГц и кэш-памяти у процессора довольно много — 32 МБ. Интересно, на что он будет способен в разгоне, ну а пока Geekbench оценивает возможности модели в одно- и многопотоке в 1984 и 7682 балла. Многоядерная оценка на 30% ниже, чем у Ryzen 5 7600X, зато есть шанс догнать и опередить Ryzen 5 5600X, возможно, поможет разгон.

Источник: Geekbench 7800X, 7300X VideoCardz