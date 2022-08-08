AM4 продолжает развиваться, как и предрекала компания.

Компания AMD ранее заявила о сохранении актуальности AM4 в ближайшие годы, производители продолжают создавать различные решения на базе этой платформы и за последние несколько дней в сети были обнаружены новые процессоры Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3 для семейств PRO и Embedded.

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В каталоге компании Lenovo обнаружили процессоры, которые станут частью нового бизнес-семейства Ryzen 5000 PRO. Не стоит путать эти модели с мобильной серией процессоров PRO, новые варианты относятся к семейству Vermeer и не имеют встроенной графики, а значит у них много кэш-памяти. AMD Ryzen 9 PRO 5945 — это 12-ядерный процессор с частотой от 3,0 ГГц до 4,7 ГГц и объёмом кэш-памяти 3-го уровня 64 МБ. Также в списке присутствует 8-ядерный Ryzen 7 PRO 5845 с частотой от 3,4 до 4,6 ГГц и 6-ядерный Ryzen 5 Pro 5645 с частотой от 3,7 до 4,6 ГГц. Оба процессора имеют 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня.

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На прошлой неделе в сети заметили новую серию встраиваемых процессоров Ryzen Embedded 5000, спецификации моделей появились на сайте партнёра AMD, компании Advantech. В списке моделей присутствует четыре варианта Ryzen 5000E с количеством ядер от 6 до 12, наибольшее внимание привлекает модель Ryzen 9 5900E — первый 10-ядерный процессор компании.