Будущий флагманский 14-ядерный и 20-поточный мобильный процессор Intel Core i9-13900HK снова был замечен в базе данных Geekbench, процессор тестировался в составе неизвестного ноутбука Samsung с кодовым обозначением 960XFH и немного улучшил свои результаты. Одноядерная производительность была оценена бенчмарком в 1870 баллов, сравнение VideoCardz показывает, что она на 2,5…3% выше, чем у лучших мобильных моделей 12-го поколения.
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Многоядерный результат 12436 баллов на 2,5% ниже, чем у аналога 12-го поколения, что может быть связано с продолжающимся тестированием и неоптимальными настройками. Если так, то можно ожидать, что и одноядерный результат в итоге станет выше, ведь пиковая частота процессора увеличилась аж на 400 МГц: расширенный отчёт показывает 5,4 ГГц (5,36 ГГц если точнее) против 5,0 ГГц у предшественника.
В остальном отчёт Geekbench говорит о наличии 1,25 МБ кэш-памяти 2-го уровня на каждое P-ядро, а не 2 МБ, как у новых флагманских процессоров Raptor Lake. На данный момент официально не подтверждено, указывает ли меньший объём кэша на то, что процессор является обновлённым вариантом Alder Lake, но такие предположения высказываются рядом инсайдеров и небезосновательны.
Презентацию новых мобильных процессоров ожидают в этом году.
- Источник:
- Geekbench
- VideoCardz