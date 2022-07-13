Намёки на это обнаружили во вчерашних обновлениях.

Накануне Microsoft выпустила очередную партию обновлений для операционных систем семейства Windows, современных и не очень. Обновления достались и уже почтенной Windows 7, правда стоит напомнить, что с 2020 года доступны они в рамках расширенной поддержки Extended Security Updates (ESU), доступ к которой имеют только корпоративные пользователи. Программа ESU официально рассчитана на срок до 10 января 2023 года, но похоже, что программу могут продлить ещё на несколько лет, пишет ComputerBase со ссылкой на публикацию Deskmodder.

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Специалисты Deskmodder сообщили, что в обновлениях KB5015861 и KB5015862 для Windows 7 обнаружили лицензии ESU и ключи для продления обслуживания вплоть до 2026 года. Официальной информации на данный момент нет, но авторы находки уверены, что ряд редакций Windows 7 и Windows Server 2008 R2 получат ещё до 3 лет расширенной поддержки, поскольку многие корпоративные пользователи до сих пор привязаны к этой версии операционной системы. Правда работать на Windows 7 со временем становится сложнее, программное обеспечение постепенно отказывается от поддержки старой ОС.

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Если информация подтвердится, то год окончания расширенной поддержки Windows 7 совпадёт с таковым для корпоративной редакции Windows 10 1607 LTSB, а суммарный жизненный цикл «семёрки» с момента релиза составит практически 16 лет.