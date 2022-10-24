Множество улучшений и исправлений с поддержкой нового оборудования.

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3080 за 60 с началом тр в Регарде

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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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Вышла финальная версия Memtest86+ 6.00, известной и довольно популярной программы для тестирования оперативной памяти. Список основных изменений можно увидеть на официальном сайте проекта, сразу на главной странице, там же можно выбрать для скачивания разные версии и варианты программы для создания загрузочных накопителей. В частности, есть утилита для создания загрузочного USB накопителя под операционной системой семейства Windows.

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В первую очередь среди изменений внимание может привлечь поддержка нового оборудования: распознавание DDR4 и DDR5 оперативной памяти; процессоров AMD на базе архитектур Zen с первого по четвёртое поколение, процессоров Intel Core 13-го поколения, был переписан код для запуска на UEFI. Внедрена поддержка профилей разгона Intel XMP 3.0, а ещё в списке нововведений присутствует пункт поддержка SDRAM. Новая версия программы теперь может работать с процессорами, количество ядер которых достигает 256, а также улучшает совместимость со старыми чипсетами AMD и NVIDIA. В тестирование внедрена поддержка 64-битного Long Mode Paging.

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Memtest86+ открытый проект, код которого доступен на GitHub, на официальном сайте авторы напоминают, что к Memtest86 от компании PassMark Software проект отношения не имеет.