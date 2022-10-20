Скоростные комплекты проверены на платформе с Intel Core i9-13900K и платах Z790.

Компания G.Skill сообщила о значительном расширении линейки оперативной памяти Trident Z5 к выпуску новых процессоров Intel Core 13-го поколения и материнских плат Z790. Всего было представлено пять новых скоростных уровней и начала компания с самого быстрого комплекта DDR5-7800 (CL38-48-48-125) суммарным объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ). Судя по всему, это только начало нового этапа — компания продемонстрировала работу аналогичного комплекта на скорости 8000 МТ/с, стабильность проверялась на системе с процессором Intel Core i9-13900K и материнской платой ASUS ROG Maximus Z790 Apex, эта плата или вариант Hero использовались для проверки во всех остальных случаях.

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Далее по списку комплект аналогичного объёма DDR5-7600 и более объёмные 64 ГБ (2×32 ГБ) комплекты DDR5-7400/7200/6800 с ещё более низкими таймингами. DDR5-7200 также будет доступен и в парном комплекте на 32 ГБ. В официальной публикации G.Skill можно увидеть результаты всех проверок. Кроме того, что DDR5-7600 уже можно найти у некоторых ритейлеров, стоимость и даты начала продаж не уточняются.