В UL Benchmarks сообщили об обновлении функционального теста технологии NVIDIA DLSS, входящего в состав 3DMark. Теперь он работает с DLSS 3, новой итерацией технологии, совершившей дебют вместе с видеокартами GeForce RTX 40 и официально поддерживаемой только ими за счёт существенно возросшей производительности ускорителя оптического потока, что теперь позволяет генерировать дополнительные кадры. Теперь тест поддерживает все три версии технологии.
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Как напоминает компания, тест 3DMark NVIDIA DLSS основан на 3DMark Port Royal и позволяет пользователям сравнить работу видеокарты при включённой и отключённой технологии масштабирования. Для этого выполняется два тестовых прохода, в результате которых пользователи могут оценить, как визуальное качество, так и производительность, выбрав один из трёх режимов работы DLSS: «Качество», «Производительность» или «Ультра-производительность».
Пользователи, купившие 3DMark Advanced Edition после 8 января 2019 года, а также владельцы годовой подписки Professional Edition получат обновление бесплатно.
- Источник:
- UL Benchmarks
- Wccftech