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Видеокарта Intel Arc A770 оказалась быстрее NVIDIA RTX 4090 в декодировании 8K AV1 видео
Похоже, это первый тест, где Arc A770 опережает GeForce RTX 4090 и RTX 3090.
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Одним из преимуществ видеокарт Intel Arc Alchemist является продвинутый блок для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео, который полностью поддерживает набирающий популярность формат AV1. До выхода первой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40, компания Intel могла похвастаться аппаратным кодированием AV1, но теперь и NVIDIA предлагает такую возможность в новых видеокартах. Поддержка ускорения декодирования AV1 появилась уже в видеокартах GeForce RTX 30, а также AMD Radeon RX серии 6000, за исключением некоторых моделей бюджетного сегмента. Все ли видеокарты одинокого хороши в декодировании AV1? Отнюдь. Как показывает тестирование флагманских видеокарт от разработчиков популярного инструмента для мониторинга и анализа CapFrameX, модель Intel Arc A770 лучше конкурентов, даже RTX 4090, что довольно неожиданно.

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Для тестирования разработчики CapFrameX выбрали одно из тяжёлых 8K 60 FPS видео на YouTube — сервис поддерживает передачу в формате AV1. Для тестирования использовался веб-браузер Google Chrome, а кроме GeForce RTX 4090 соперниками Arc A770 стали GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6800 XT.

При просмотре видео в режиме 4K 60FPS проблем не возникло ни у кого, все видеокарты показали средний FPS около 60 кадров в секунду, правда Radeon RX 6800 XT отличилась в плохом смысле этого слова низким FPS по редким и очень редким событиям, частота кадров падала до 13, что негативно отражается на плавности воспроизведения.

Источник: CapFrameX
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В режиме 8K 60FPS ситуация уже гораздо интереснее, видеокарта Intel безоговорочный лидер — средний FPS 60 кадров в секунду, редкие и очень редкие события не ниже 40 кадров. Модели RTX 4090 и RTX 3090 показали близкую производительность, но при высоком среднем FPS просадки были существенные, до 17 кадров в секунду. Модель AMD Radeon RX 6800 XT с 8K 60FPS не справилась, средняя частота кадров 22 FPS с периодическими огромными пиками по задержке кадра. По мнению специалистов, производительность RTX 4090, скорее всего, поправят с новыми драйверами, а что касается AMD, улучшений стоит ожидать в видеокартах на новой архитектуре RDNA 3.

Источник:
CapFrameX
Tom's Hardware
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#amd #intel #nvidia #видеокарты
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