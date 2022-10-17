Основное предназначение и особенности установки пока не уточняются.

Ассортимент защитных рамок для нового сокета и новых процессоров AMD продолжает пополняться. Свой вариант недавно выпустила компания Thermalright, сообщает издание hermitaje akihabara, описание продукта довольно скромное, поэтому непонятно, какая основная цель преследовалась компанией, защита от физического воздействия на конденсаторы, защита от попадания термопасты или всё вместе, а может быть повышение жёсткости конструкции? Пока непонятно.

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Казалось бы, AMD сменила конструкцию PGA на LGA и теперь о потенциальной проблеме выдёргивания процессора из сокета при снятии кулера можно забыть, так зачем же защитная рамка? Появились другие особенности, в частности, связаны они с необычной формой тепло-распределительной крышки «осьминог» с вырезами для размещения конденсаторов, термопаста при нанесении может попадать в эти вырезы, что, как минимум, нежелательно, а в зависимости от состава термопасты вообще может быть недопустимо.

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Вариант Thermalright выглядит впечатляюще, рамка выполнена из алюминиевого сплава и поставляется в чёрном или красном вариантах, возможно, появятся и другие цветовые исполнения, на что намекает тизер, опубликованный Thermalright на официальной странице в Bilibili. Вырез рамки точно повторяет очертания крышки новых процессоров Ryzen 7000, но пока неизвестно, каков зазор между рамкой и крышкой, фотографий установленной рамки пока нет. К сожалению, нет и подробностей о процессе монтажа. Внешние размеры рамки 56×75×7,5 мм, вес 45 грамм, а гарантия — 6 лет.